بلاسخارت تلتقي الأسدي و’تشيد بجهود’ جهاز الأمن الوطني

2021/06/03 | 14:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي، الخميس، مع ممثلة الأمين العام للامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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وذكر المكتب الإعلامي للجهاز في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 حزيران 2021)، ان "رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، استقبل في مكتبه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت".

واضاف البيان ان "اللقاء شهد مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتاكيد على اهمية الاستقرار الأمني للبلد للسير قدما في اعماره وتطويره ودور بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق في العديد من المجالات".

واكد الأسدي ان "جهاز الأمن الوطني لكل العراقيين ولدينا الخطط والاستراتيجات التي بدانا بها لتطوير عمل الجهاز واستنفار كل الجهود من اجل توفير الامن للمواطنين وتادية الواجبات المكلف بها".

وأشادت بلاسخارت بـ "جهود جهاز الأمن الوطني ورئيس الجهاز السيد عبد الغني الاسدي مؤكدة ان العراق مقبل على إنتخابات مبكرة تتطلب استقرارا امنيا وهناك قرار من مجلس الأمن بمراقبة أممية للأنتخابات التي يجب ان يعمل الجميع من اجل أنجاحها".

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