بالوثيقة: تكليف سعد حربية قائدا لعمليات سومر

2021/06/03 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، تكليف الفريق الركن سعد حربية قائدا لعمليات سومر بدلا من اللواء الركن عماد مجهول صميدع.

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة اطلعت عليها السومرية نيوز، فإنه بناء على رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي والصلاحيات المخولة للوزير تقرر نقل الفريق الركن (سعد علي عاتي مغامس الحربية) من إمرة أمانة السر العام إلى منصب قائد عمليات سومر.

أدناه الوثيقة:

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