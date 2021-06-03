بلاسخارت: العراق مقبل على إنتخابات مبكرة تتطلب استقراراً امنياً

2021/06/03 | 14:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت ممثل الامين العام للامم المتحدة السيدة جنين بلاسخارت، أن الانتخابات المبكرة في العراق، تتطلب استقراراً امنياً.

وذكر بيان عن مكتب رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي أن الاخير “استقبل في مكتبه ممثل الامين العام للامم المتحدة السيدة جنين بلاسخارت”.

واوضح ان “اللقاء شهد مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على اهمية الاستقرار الأمني للبلد للسير قدما في اعماره وتطويره ودور بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق في العديد من المجالات”.

واكد عبد الغني الأسدي، بحسب البيان، ان “جهاز الأمن الوطني لكل العراقيين ولدينا الخطط والاستراتيجيات التي بدانا بها لتطوير عمل الجهاز واستنفار كل الجهود من اجل توفير الامن للمواطنين وتأدية الواجبات المكلف بها”.

وأشادت بلاسخارت بجهود “جهاز الأمن الوطني ورئيس الجهاز السيد عبد الغني الاسدي”، مؤكدة ان “العراق مقبل على إنتخابات مبكرة تتطلب استقرارا امنيا وهناك قرار من مجلس الأمن بمراقبة أممية للانتخابات التي يجب ان يعمل الجميع من اجل أنجاحها”.

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