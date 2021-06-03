عدم بدء جلسة مجلس النواب

2021/06/03 | 14:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت عضوة في مجلس النواب يوم الخميس، عدم بدء جلسة المجلس الى هذه اللحظة.

وكان من المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسة في تمام الواحدة من مساء اليوم لمناقشة عدد من مشاريع القوانين.

وقالت النائبة آرزو محمود عضوة مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مجلس النواب لم يبدأ عقد جلسته الى هذه اللحظة.

واضافت، ان عدم عقد الجلسة جاء لوجود اجتماعات بين الكتل النيابية.

هذا وكانت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ديلان غفور خلال تصريح سابق لـPUKmedia: ان جلسة يوم الثلاثاء تاجلت الى اليوم الخميس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مبينة ان الجلسة ستشهد التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية النقل الجوي بين العراق والمملكة العربية السعودية، والتصويت على مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي، والتصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية.

PUKmedia خاص

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