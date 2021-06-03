حكومة الاقليم: لا مبرر في عدم ارسال المستحقات المالية

2021/06/03 | 14:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مجلس وزراء اقليم كوردستان يوم الخميس، مسار المفاوضات بين حكومتي الاتحادية والاقليم، مؤكدة، الالتزام بقانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة مسرور بارزاني مع الوفد المفاوض الى العاصمة الاتحادية بغداد.

وجرى في الاجتماع، بحث مسار المفاوضات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، كذلك تم تسليط الضوء على نتائج المحادثات الأخيرة التي أجراها الوفد مؤخراً خلال زيارته إلى بغداد.

واستعرض الوفد المفاوض نتائج اجتماعاته حول تنفيذ الالتزامات، ولا سيما تلك المتعلقة بالإقليم في إطار قانون الموازنة العامة بالنسبة للعائدات النفطية وغير النفطية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات مع الوزارات والأطراف الاتحادية المعنية إزاء آلية تنفيذ القانون المذكور.

وتمت الإشارة إلى اتفاق كل من ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم الذي تم خلاله الموافقة على آلية مشتركة لتنفيذ الواجبات المحددة لهما في قانون الموازنة حسب خصوصياتهما، ولفت الاجتماع إلى عدم وجود أي مبرر يدفع وزارة المالية الاتحادية للامتناع عن إرسال حقوق الإقليم ومستحقاته المالية المذكورة في قانون الموازنة والجداول المرفقة به.

هذا وجدد الاجتماع، التزام الإقليم بقانون الموازنة العامة الاتحادية، ودعا الحكومة الاتحادية في المقابل إلى إرسال حقوقه ومستحقاته المالية.

PUKmedia عن اعلام مجلس الوزراء

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