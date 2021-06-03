المحكمة الخاصة بلبنان تلغي محاكمة المدان بقضية اغتيال الحريري

2021/06/03 | 14:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان، الخميس، قرارا ألغت بموجبه محاكمة سليم عياش، المدان باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، والتي كانت محددة في 16 يونيو المقبل بسبب نفاد الأموال لدى المحكمة.

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