إدانة وكيل وزير ومسؤولين في قضية التأمين الصحيّ لوزارة التربية

2021/06/03 | 14:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور قرار حكمٍ جديدٍ في قضيَّة التأمين الصحيّ لوزارة التربية، مُؤكّدةً أنَّ من أبرز المحكومين وكيل وزير التربية السابق.وقالت الهيئة في بيان، انه “من خلال متابعتها لقضيَّة عقد التأمين الصحيّ لوزارة التربية بعد صدور عدَّة أحكامٍ قضائيَّةٍ بحقّ الوزير السابق ومدير العقود في الوزارة والمُدير […]

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