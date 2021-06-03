من بيع الأجساد إلى بيع العقول (تجارة الرق الجديدة) - احمد جمعة

2021/06/03 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة قاعة بلورية مستديرة، ذات سقف عالٍ، إضاءة برتقالية، كلونِ الشمس تسطع من السقف، طاولة مستديرة كلاسيكية هائلة الحجم، امتلأت برجال دين، متناقضين، مسلمين ومسيحيين، يهود وديانات هندوسية وبوذية متباينة، ملحدين وحليقي الرؤوس...ضوضاء لا تكاد تلتقط عِبارة أو كلمة واضحة من السنتهم التي ضَجَّت بلغطٍ أشبه بشريطِ صوت قديم متهَتِّك، أختلط بأصوات حيوانات في غابة.وقفَتْ بناصيةٍ مرتفعة وراء مكبر صوت وصرَخت فيهم ......





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