2021/06/03 | 14:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح للسفير القطري: العراق الآمن مهم لاستقرار المنطقة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح للسفير القطري: العراق الآمن مهم لاستقرار المنطقة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح للسفير القطري: العراق الآمن مهم لاستقرار المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).