رئيس الجمهورية والسفير القطري يؤكدان أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة

2021/06/03 | 14:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح والسفير القطري خالد بن حمد السليطي، اليوم الخميس، على أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة، فيما اشار صالح الى ان العراق يُمثل عنصراً مهماً لأمن واستقرار المنطقة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، السفير القطري لدى العراق خالد بن حمد السليطي"، مبينا انه "جرى بحث العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

واضافت انه "تم بحث الأوضاع الإقليمية ذات العلاقة، حيث جرى التأكيد على أهمية تخفيف حدة التوترات والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

وقال صالح إن "العراق الآمن والمستقر وبعلاقاته المتوازنة والمنفتحة على الجميع، يُمثل عنصراً مهماً لأمن واستقرار المنطقة ونقطة التقاء المصالح فيها، والدفع نحو سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وآفاق التنمية والتعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الصحية والتغير المناخي وحماية البيئة".

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