مباحثات بين برهم صالح والسفير القطري في قصر السلام

2021/06/03 | 14:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، مع السفير القطري لدى العراق خالد السليطي، الأوضاع الإقليمية ذات العلاقة، والتأكيد على أهمية تخفيف حدة التوترات والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 حزيران 2021)، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل، اليوم في قصر السلام ببغداد، السفير القطري لدى العراق خالد بن حمد السليطي، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تمّ بحث الأوضاع الإقليمية ذات العلاقة، حيث جرى التأكيد على أهمية تخفيف حدة التوترات والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

وقال صالح بحسب البيان، إن "العراق الآمن والمستقر وبعلاقاته المتوازنة والمنفتحة على الجميع، يُمثل عنصراً مهماً لأمن واستقرار المنطقة ونقطة التقاء المصالح فيها، والدفع نحو سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وآفاق التنمية والتعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الصحية والتغير المناخي وحماية البيئة".

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