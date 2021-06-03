المركزي اللبناني يطالب مجلس الدولة بالتراجع عن منع سحب الأموال بالدولار

2021/06/03 | 14:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصرف لبنان المركزي في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، إنه سيطلب من مجلس شورى الدولة مراجعة قراره منع المودعين من سحب أموال من حساباتهم بالدولار بسعر الصرف الثابت عند 3900 ليرة لبنانية للدولار، بعد أن أثارت هذه الخطوة احتجاجات.وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن متظاهرين في بيروت أغلقوا طرقاً بإطارات مشتعلة رداً على منشور البنك الصادر صباح أمس الأربعاء، بقرار مجلس شورى الدولة.

واصطف الناس أمام ماكينات الصرف الآلي أمس للسحب بسعر 3900 ليرة للدولار قبل سريان القرار اليوم الخميس.

ومنعت البنوك اللبنانية المودعين في أغلب الأحيان من السحب من حساباتهم بالدولار ومنعت التحويلات للخارج.

وبموجب منشور للمركزي في العام الماضي، كان مسموحاً للمودعين بالسحب بالعملة المحلية من حساباتهم بالدولار بسعر الصرف الثابت 3900 ليرة للدولار.

ويمثل ذلك نحو ثلث قيمة الدولار في السوق السوداء، لكنه كان السبيل الوحيد لوصول العديد من اللبنانيين لأموالهم.

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