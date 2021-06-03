طوابير طويلة على محطات تعبئة غاز السيارات

2021/06/03 | 14:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد محطات تعبئة السيارات المحولة من البنزين الى الغاز، طوابيراً طويلة وزخماً شديداً في الاونة الاخيرة.

وقال مدير قسم غاز السيارات بشركة تعبئة وخدمات الغاز ميثم جاسم، إن “محطات الغاز تعاني من الضغط بسبب ارتفاع اعداد السيارات المحولة لوقود الغاز الى 20 الف سيارة”.

وبين أن “عدد منافذ تعبئة الغاز تبلغ 56 منفذاً في عموم العراق وهذا العدد قليل قياساً بعدد السيارات التي تعمل وفق هذه المنظومة”.

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