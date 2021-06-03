بحوزته 10 الاف حبة.. القبض على تاجر مخدرات في الانبار

2021/06/03 | 14:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، اليوم الخميس، القبض على متهم بتجارة الحبوب المخدرة في قضاء الرطبة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته السومرية نيوز، أن "مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبإسناد من شعبة مكافحة اجرام الرطبة، ألقت القبض على المتهم (غ – ع -ص) في قضاء الرطبة وضبط بحوزته 10 آلاف حبة مخدرة نوع كبتاجون".

وأضاف البيان أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمواد المضبوطة وتوقيف المتهم وفق الماده 28 من قانون المخدرات حسب قرار قاضي التحقيق المختص".

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