الأسدي يبحث مع بلاسخارت المواضيع ذات الاهتمام المشترك

2021/06/03 | 14:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي، اليوم الخميس، مع ممثلة الأمين العام للامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، المواضيع ذات الاهتمام المشترك.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس جهاز الأمن الوطني، في بيان، أن “الأسدي استقبل في مكتبه اليوم الخميس ممثل الامين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت”.وأضاف، أن “اللقاء شهد مناقشة عدد […]

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