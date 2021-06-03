2021/06/03 | 14:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 3 حزيران 2021 في قصر السلام ببغداد، السفير القطري لدى العراق السيد خالد بن حمد السليطي.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تمّ بحث الأوضاع الإقليمية ذات العلاقة، حيث جرى التأكيد على أهمية تخفيف حدة التوترات والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وقال الرئيس برهم صالح إن العراق الآمن والمستقر وبعلاقاته المتوازنة والمنفتحة على الجميع، يُمثل عنصراً مهماً لأمن واستقرار المنطقة ونقطة التقاء المصالح فيها، والدفع نحو سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وآفاق التنمية والتعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الصحية والتغير المناخي وحماية البيئة.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: العراق الآمن يُمثل عنصراً مهماً لاستقرار المنطقة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: العراق الآمن يُمثل عنصراً مهماً لاستقرار المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).