صحة كركوك تصدر توضيحا حول تسجيل حالات بالعفن الاسود

2021/06/03 | 14:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت دائرة صحة كركوك اليوم الخميس، تسجيل حالات بالعفن الاسود بالمحافظة.

وقال الدكتور حمدي نبيل بوشناق مدير عام صحة كركوك خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان المحافظة لم تسجل اية حالات بالعفن الاسود، نافيا الاخبار التي افادت تسجيل حالات بها المرض.

واضاف: ان مختبرات صحة كركوك لم تسجل الى هذه اللحظة حالات اصابة بالعفن الاسود.

وتابع بوشناق، ان المرض قد يكون موجودا، الا انه ليس بالمرض الجديد ويرجع تاريخيه الى سنوات ماضية عديدة، مؤكدا ان افضل الخطوات في الوقت الراهن هو الالتزام بالاجراءات الوقائية ضد كورونا والتطعيم باحدى لقاحاته.

واشار الى، ان التطعيم باحد لقاحات كورونا يحمي الانسان من العديد من الامراض التي قد تصيب الانسان نتيجة الاصابة بكورونا، داعيا اهالي محافظة كركوك الى تلقي لقاح كورونا والذي من اجله تم افتتاح 32 مركزا لهذا الغرض.

PUKmedia خاص

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