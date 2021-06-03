سلطة الطيران المدني تمنح الترخيص لمطار كركوك وتؤكد جاهزيته لاستقبال الرحلات

2021/06/03 | 14:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الخميس، عن منح السلطة الترخيص لمطار كركوك الدولي، مؤكدة جاهزيته لاستقبال جميع الرحلات الجوية.وأصدرت السلطة بيانا بخصوص الإجراءات الخاصة بمنح الترخيص لمطار كركوك الدولي.وأوضحت سلطة الطيران …

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