موضحة السبب.. الداخلية تكشف لـNRT عن تسفير عدد هائل للعاملين الاجانب من العراق

2021/06/03 | 14:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، الخميس، زيادة وتيرة الحملات ضد العمالة الاجنبية (المخالفة)، مشيرا الى قيام الوزارة بتسفير اكثر من 32 عامل اجنبي يعملون بصورة غير قانونية.

وقال المحنا، في تصريح لـNRT عربية، اليوم 22 حزيران 2021) ان "قضية العمالة الاجنبية تعتبر احد اهم المشاكل التي يواجهها المجتمع العراق، مبينا ان ان العمالة الاجنبية تنتهك قوانين العمل في البلاد".

واكد المحنا انه "بحسب توجيهات الحكومة الاخيرة في دعم المنتج المحلي وتشغيل العاطلين، فقد تم تكليف وزارة الداخلية بمتابعة ملف العمالة الاجنبية غير القانونية"، مشيرا الى "قيام الوزارة بتسفير اكثر من 32 الف عامل اجنبي من مختلف الجنسيات الى بلدانهم".

واوضح ان "الحملات لا تزال مستمرة وبوتيرة عالية نظرا لتسهيل اجراءات السفر على الصعيد الدولي، وامكانية تسفير العمال المخالفين بدون معوقات".

وكشفت لجنة العمل النيابية، عن خروج 400 مليون دولار من العراق شهريا بسبب العمالة الاجنبية، مؤكدة ان اعداد العاملين يقدر بنحو 800 الف عامل اجنبي.

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