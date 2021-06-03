بمشاركة العراق.. مواجهات حاسمة في التصفيات الآسيوية المزدوجة لكرة القدم

2021/06/03 | 14:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تنطلق مساء اليوم الخميس، مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022وبطولة اسيا 2023 في الامارات.

ويلتقي منتخب الإمارات ضد ماليزيا، مساء اليوم، على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

يقع المنتخبان في المجموعة السابعة برفقة كلا من "فيتنام، إندونيسيا، تايلاند"، ويعتلي فيتنام صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، متفوقا بنقطتين عن الوصيف ماليزيا، الذي يمتلك 9 نقاط، ثم يأتي تايلاند في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وتحتل الإمارات المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وتتذيل إندونيسيا المجموعة بدون نقاط.

و في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر يتلقي منتخبي فلسطين و سنغافورة، على ملعب الملك فهد الدولي بالسعودية،

ويلتقي المنتخبات ضمن مباريات المجموعة الرابعة والقوية، التي تضم مجموعة منتخبات قوية، وهي: السعودية، اليمن، أوزبكستان، سنغافورة وفلسطين.

ويتواجد المنتخب الفلسطيني في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة برصيده 5 نقاط متساويا مع المنتخب اليمني الذي يحتل المركز الرابع.

وفي مواجهة اخرى يلتقي منتخب الكويت مع أستراليا، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ويحتل المنتخب الكويتي المركز الثاني من ترتيب هذه المجموعة، ويمتلك في رصيده 10 نقاط، وذلك بعد أن خاض الأزرق 5 جولات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مرة واحدة.

وعلى الجهة الأخرى، يتربع منتخب أستراليا، على قمة المجموعة الثانية، حيث يمتلك 12 نقطة، بعد أن خاض 4 مواجهات حتى الآن خلال مشواره بالتصفيات.

وفي مباراة اخرى يواجه منتخب البحرين نظيره منتخب كمبوديا، اليوم الخميس ، على استاد البحرين الوطني، وذلك بإطار منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

يقع المنتخبان في المجموعة الثالثة برفقة كلا من "العراق، إيران، هونج كونج"، ويعتلي المنتخب العراقي صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، متفوقا بنقطتين عن البحرين التي تحل وصيفة، وتتواجد إيران في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ثم يتواجد هونج كونج في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، وتتذيل كمبوديا المجموعة برصيد نقطة واحدة.

إيران ضد هونغ كونغ

ويلتقي في نفس المجموعة منتخبي إيران وهونغ كونغ على ملاعب البحرين في تمام الساعة 5:30 بتوقيت بغداد.

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