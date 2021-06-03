3 أعراض تنبئ بالخطر.. أطباء يكشفون آلية تسلل ’الفطر الأسود’ إلى الدماغ!

2021/06/03 | 15:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حالة من القلق تنتاب مواطنين كل دولة يتم الإعلان فيها عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض الفطر الأسود، الذي انتشر في الأسابيع الماضية بشكل كبير في الهند.



فما هي أعراضه الأولية؟ وماذا يحدث عندما يدخل الفطر الأسود الدماغ؟

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

بدأ هذا المرض، وهو غير معد، بالانتشار خصوصا بين المتعافين من مرض كوفيد-19، الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، لاسيما في الهند بوقت سابق هذا الشهر وتسبب بوفاة المئات فيها.

وهو داء مميت يودي بحياة 54 في المئة من المصابين فيه، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن بيانات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبحسب موقع "الهند" الإخباري، فقد "تم اكتشاف فطر أسود أو داء فطري في أدمغة 15 في المئة على الأقل من المرضى الذين دخلوا مستشفى مهراجا يشوانتراو الحكومي في مقاطعة مدهيا برديش".

والفطر الأسود، هو عدوى فطرية تتسبب في اسوداد البشرة حول الأنف أو تحول لونها، وتُصيب المريض بضعف الرؤية أو ازدواجها، وآلام في الصدر، وصعوبات في التنفس، وسعال مصحوب بالدم.

ويرتبط هذا المرض ارتباطا وثيقا بمرض السكري وحالات ضعف جهاز المناعة.



وقال خبراء إن زيادة استخدام أدوية بعينها في جائحة كوفيد-19 لكبح الجهاز المناعي ربما يكون السبب في زيادة الحالات، وفقا لـ"رويترز".

وقال رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في المستشفى، الدكتور راكيش جوبتا، إنه من بين " 368 مريضا من داء الفطر الأسود، أظهرت دراسة أولية أن 55 منهم مصابون بالعدوى في أدمغتهم، وقد تم تأكيد ذلك من خلال التصوير المقطعي المحوسب (CT) والتصوير بالرنين المغناطيسي".

وأوضح جوبتا أن العدوى وصلت إلى أدمغة هؤلاء المرضى من خلال جيوبهم الأنفية قبل دخول المستشفى".

الأعراض الأولية لإصابة الدماغ بالفطر الأسود

نقل موقع "الهند" عن خبراء قولهم إن أولى عوارض إصابة الدماغ بالفطر الأسود، هي:

- صداع الرأس.

- القيء.

- فقدان الوعي في الحالات المتقدمة من انتشار العدوى.

ما الذي يكشف وصول الفطر الأسود إلى الدماغ؟

وعن كيفية وصول المرض إلى الدماغ، استشهد الموقع بإمرأة هندية تبلغ من العمر 48 عاما، والتي تعافت من كوفيد-19، ولكن ظهر عليها أعراض تشبه السكتة الدماغية بعد وقت قصير من خروجها من المستشفى.

وذكر الموقع، "لم يتم العثور على أي أثر للفطر الأسود في عيني المريضة أو أنفها أو العصب الحجاجي في الشق المداري منه والذي يدخل الفطر من خلاله الجسم عادة، بل كان موجودا في دماغها".

ولفت إلى أنه تم اكتشاف الإصابة بعد إجراء الخزعة ودراسات زراعة الأنسجة.

وعن علامات وصول الفطر الأسود إلى الدماغ، فقد ظهر على المرأة عوارض السكتات الدماغية، وواجهت مشكلة في التحدث، وضعف في الجانب الأيمن من الجسم.



وبعد أيام، كشف التصوير بالرنين المغناطيسي وجود كتلة تشبه الورم في عمق الدماغ.

وقال الخبراء إنها مصابة بعدوى في الجزء العميق من الدماغ يسمى المهاد، حيث ظهرت بقع بيضاء وسوداء، تبين لاحقا أنه الفطر الأسود.

يذكر أن المريضة خضعت لعملية تسمى جراحة الأعصاب التجسيمية، أزيلت على أثرها الفطريات من دماغها، وهي حاليا تتعاطى عقار مضاد للفطريات يدعى Liposomal Amphotericin-B.

لماذا الفطر الأسود وليس أي عدوى فطرية أخرى؟

وارتبط مرض كوفيد-19 بالإصابة بعدد كبير من أنواع البكتريا والفطر لكن الخبراء يقولون إن موجة كوفيد-19 الثانية في الهند أوجدت بيئة مثالية للفطر الأسود.

ونقلت "رويترز" عن باحثين أن انخفاض الأكسجين والإصابة بمرض السكري وارتفاع مستويات الحديد ونقص المناعة واقتران ذلك بعدة عوامل أخرى منها طول فترة البقاء في المستشفى على أجهزة التنفس الآلي يخلق بيئة مثالية للفطر الأسود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 أعراض تنبئ بالخطر.. أطباء يكشفون آلية تسلل ’الفطر الأسود’ إلى الدماغ!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 أعراض تنبئ بالخطر.. أطباء يكشفون آلية تسلل ’الفطر الأسود’ إلى الدماغ!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).