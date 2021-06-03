فاران على رادار مانشستر يونايتد

2021/06/03 | 15:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بدأ نادي مانشستر يونايتد في التحرك من أجل ضم لاعبين جدد خلال الميركاتو الصيفي المقبل من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب، أولي جونار سولشاير.

ويريد مانشستر يونايتد وصيف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي في تقوية الفريق للمنافسة على البطولات في الموسم الجديد خاصة في خط الدفاع.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يريد مانشستر يونايتد التعاقد مع مدافع ريال مدريد ومنتخب فرنسا الأول، رفائيل فاران، واستغلال اقتراب عقده من الانتهاء في “سانتياجو برنابيو”.

عقد فاران ينتهي في ريال مدريد مع نهاية يونيو 2022، وبحسب التقارير الإسبانية، لا ينوي الفرنسي التمديد مع الملكي ويخطط للرحيل مجانًا، وبالتالي قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة أمام النادي الإسباني لبيعه والاستفادة المادية.



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العقبة الوحيدة أمام مانشستر يونايتد هي اهتمام باريس سان جيرمان بضم فاران، وبالتالي، ستكون هناك منافسة قوية وشرسة على الفرنسي خلال الأسابيع المقبلة بصفقة قد تصل قيمتها إلى 60 مليون يورو.

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