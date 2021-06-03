2021/06/03 | 15:29 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس النواب يناقش مع السفير الأردني خمسة ملفات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/03 | 15:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس النواب يناقش مع السفير الأردني خمسة ملفات) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس النواب يناقش مع السفير الأردني خمسة ملفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).