المعهد القضائي يستضيف ورشة العمل الوطنية الثالثة

2021/06/03 | 15:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم المعهد القضائي اليوم الخميس الموافق 3 /6 /2021 الورشة الوطنية الثالثة المتعلقة بتعزيز تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان في الانظمة القضائية العربية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع معهد راؤول والينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، اليوم الخميس: أن "الورشة حاضر فيها عضو المحكمة الاتحادية القاضي د.



حيدر علي نوري وجاسم محمد كاظم قاضي محكمة تحقيق بغداد الجديدة فضلا عن القاضي المتقاعد اياد الجزائري".

وأضاف البيان: أن "الورشة شارك فيها عدد من اعضاء الادعاء العام تضمنت عدة مواضيع تتعلق بالمفاهيم الاساسية ذات العلاقة بالاتفاقيات الدولية والايجاز لاهم الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق كما تم مناقشة الموائمة التشريعية بين هذه الاتفاقيات والتشريعات الوطنية".

وكان المعهد القضائي استضاف خلال الاسابيع الماضية ورشتين الاولى شهدت حضور متدربين من طلبة المعهد القضائي تضمنت مداخلات ونقاشات بين المحاضرين والطلبة المتدربين حول المحاور التي طرحت فيها اضافة الى شرح لأساليب المناهج المقدمة فيها،والثانية شارك فيها السادة القضاة المرشحون من قبل رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية ورئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية".

PUKmedia اعلام مجلس القضاء الاعلى

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