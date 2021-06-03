نائب يكشف لـ NRT سبب اضطراب جلسات البرلمان: هذا ما يشغل الاعضاء حاليا!

2021/06/03 | 15:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف النائب عن تيار الحكمة عباس سروط، الخميس، عن سبب تأخر وقلة انعقاد جلسات مجلس النواب.

وقال سروط في تصريح خاص لـ NRT عربية (3 حزيران 2021)، إنه "وبعد اعلان مجلس النواب حل نفسه في تشرين الأول المقبل، وبالتزامن مع بدء الترشح للدورة النيابية المقبلة تأثرت جلسات البرلمان بشكل كبير".

وأضاف أن "انشغال النواب بالحملات الانتخابية تسبب بخلل في تحقيق النصاب القانوني لجلسات البرلمان، خصوصا وان النواب لديهم مشروع انتخابي ويتوجب عليهم التحرك من أجل برنامجهم الانتخابي والتواصل مع جمهورهم بسبب وجود منافسة ما تسبب بعرقلة انعقاد الجلسات وتأخرها".

وقرر مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، تحويل جلسته الى تداولية لعدم تحقق النصاب القانوني، بسبب تغيب اكثر النواب.

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