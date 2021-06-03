الدفاع المدني تنقذ 5 اشخاص وتنتشل جثة طفل وامرأة اثر حريق ببغداد

2021/06/03 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الخميس، عن انقاذ خمسة اشخاص من عائلة

واحدة وانتشال جثة طفل وامرأة نتيجة

حريق منزل في منطقة الزعفرانية

بالعاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان، ان " فرق مديرية

الدفاع

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