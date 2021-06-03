تفكيك عبوات ناسفة معدة لاستهداف ارتال التحالف الدولي في الناصرية

2021/06/03 | 15:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت القوات الامنية، اليوم الخميس، من تفكيك ٤ عبوات ناسفة معدة لاستهداف ارتال التحالف الدولي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "خبراء المتفجرات تمكنوا من تفكيك ٤ عبوات ناسفة معدة لاستهداف ارتال التحالف الدولي بالقرب من تقاطع البطحاء في الناصرية بمحافظة ذي قار".

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