2021/06/03 | 15:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني فشل مجلس النواب، في عقد جلسته المقررة اليوم الخميس، وقرر تحويلها إلى تداولية.وقال مصدر برلماني، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “البرلمان فشل للمرة الثانية في عقد جلسته المقررة اليوم، بسبب عدم اكتمال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يفشل في عقد جلسته ويحولها إلى تداولية المركز الخبري الوطني.

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