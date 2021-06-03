2021/06/03 | 15:42 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الخميس 3 يونيو 2021 | 03:39 مساءً

| عدد القراءات : 6

البرلمان يفشل في عقد جلسة اعتيادية للمرة الثانية على التوالي

فشل البرلمان، للمرة الثانية على التوالي في عقد جلسة اعتيادية لعدم اكتمال النصاب القانوني.



وقال مصدر نيابي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، فان البرلمان فشل في عقد جلسته الاعتيادية المقررة اليوم وتم تحويلها الى تداولية".



يشار الى ان البرلمان فشل يوم الاثنين الماضي، في عقد جلسته الاعتيادية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ايضا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يفشل في عقد جلسة اعتيادية للمرة الثانية على التوالي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يفشل في عقد جلسة اعتيادية للمرة الثانية على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).