بالصور.. الصحة تعلن وصول شحنات جديدة من لقاح سينوفارم

2021/06/03 | 15:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، وصول شحنات جديدة من لقاح المضاد لفيروس كورونا لشركة سينوفارم.وذكرت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “شحنة […]

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الصحة تعلن وصول شحنات جديدة من لقاح سينوفارم المركز الخبري الوطني.

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