اجتماعات مع سوريا وإيران لضمان حصص العراق المائية من دول المنبع

2021/06/03 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعقد وزارة الموارد المائية اجتماعا خلال الأيام المقبلة مع الجانبين السوري والإيراني لضمان حصة العراق المائية خصوصاً في فترات الصيف وشح مياه الامطار.

المتحدث باسم الوزارة علي راضي، اكد استئناف الحوارات واللقاءات الفنية ضمن اطار اللجان التفاوضية مع الجانبين السوري والإيراني بشان حصة نهر الفرات، وحول العلاقات المائية مع تركيا اكد راضي ان الوزارة وصلت الى صيغة نهائية لتحديد حصة العراق من مياه نهر دجلة مستبعدا انخفاض مناسيب مياه الأنهر خلال موسم الصيف.

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