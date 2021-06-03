2021/06/03 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الجمهورية للسفير القطري: العراق الأمن يمثل عنصرا مهما لاستقرار المنطقة

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