2021/06/03 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة سينوفارم بواقع ٥٠٠ الف جرعة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان " الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية تأكد بأنه تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن وصول شحنات جديدة من لقاح سينوفارم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن وصول شحنات جديدة من لقاح سينوفارم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).