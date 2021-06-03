بسبب الديون.. انتحار موظف بمديرية الشباب والرياضة في النجف

2021/06/03 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجفافاد مصدر امني، اليوم الخميس، بانتحار موظفاً بمديرية الشباب والرياضة في النجف.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "موظفاً بمديرية الشباب والرياضة في محافظة النجف اقدم اليوم على الانتحار شنقاً"، لافتا الى أن "سبب الانتحار يعود للديون المتراكمة عليه بحسب ما اشارت اليه التحقيقات الأولية للحادثة".

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