2021/06/03 | 15:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوردستان.. نزوح 300 عائلة من قراهم خلال شهر بسبب العمليات المسلحة التركية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/03 | 15:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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