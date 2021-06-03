الصحة العراقية تعلن وصول شحنة جديدة من لقاح ’سينوفارم’ الصيني

2021/06/03 | 15:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، عن وصول شحنات جديدة من لقاح المضاد لفايروس كورونا لشركة سينوفارم.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 حزيران 2021)، ان "الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية اعلنت عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة سينوفارم بواقع ٥٠٠ الف جرعة".واكدت الشركة ا أنه "تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان".

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