وزارة الكهرباء تعلن ارتفاع انتاج الطاقة بعد اكمال أعمال الصيانة

2021/06/03 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الكهرباء، عن ارتفاع انتاج الطاقة الكهربائية بعد اكمال أعمال الصيانة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى، إن “وزارته اكملت استعداداتها للموسم الصيفي بعد انجاز اعمال الصيانة في محطات التوليد الاستراتيجية”.

واوضح موسى أن “انتاج الطاقة ارتفع بعد اكمال أعمال الصيانة، مبيناً ان وزارة الكهرباء هي اكثر الوزارات التي تعمل على الارض”.

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