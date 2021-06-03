المالية النيابية تستبعد اضافة تخصيصات مالية في الموازنة

2021/06/03 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استعبدت اللجنة المالية النيابية، اضافة تخصيصات مالية في قانون الموازنة الاتحادية.

وقالت عضوة المالية النيابية اخلاص الدليمي إن “طعون الحكومة ببنود الموازنة ستعالج الجانب القانوني وليس المالي فيها”.

واوضحت الدليمي أن “الطعون الحكومية لن تضيف أي تخصيصات مالية في الموازنة، لذلك هذا الامر يعد مستبعداً”.

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