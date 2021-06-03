الدنمارك تعتزم إرسال طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا

2021/06/03 | 16:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوبنهاغن-(أ ف ب) – تماشيا مع سياستها البالغة الشدة على صعيد الهجرة، أقرت الدنمارك الخميس قانونا يسمح لها بفتح مراكز ترسل إليها طالبي اللجوء طوال فترة معالجة ملفّهم، وحتى بعد ذلك، في دول ثالثة مثل رواندا أو إريتريا.وفي آخر مستجدات الحكومة الاشتراكية الديموقراطية برئاسة ميتي فريدريكسن المعادية للهجرة لردع طالبي اللجوء عن التوجه […]

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