تحذير دولي من احتمال “انفجار” ناقلة نفط متهالكة قبالة اليمن في أي لحظة 

2021/06/03 | 16:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة نشرتها “ماكسار تكنولوجيز” التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية للناقلة النفطية “صافر” في 19 حزيران/يونيو 2020 © ماكسار تكنولوجيز/ا ف ب/ارشيف دبي (أ ف ب) – حذّرت منظمة “غرينبيس” الخميس من احتمال وقوع انفجار في ناقلة نفط متهالكة قبالة اليمن “في أي لحظة”، داعية الأمم المتحدة الى تحرك عاجل لمنع “كارثة” وذلك قبيل جلسة […]

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