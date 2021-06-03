ذي غارديان: قصر باكينغهام رفض تعيين أفرادا ملونين في مناصب عليا

2021/06/03 | 16:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي غارديان: قصر باكينهام رفض تعيين أفرادا ملونين في مناصب عليا

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