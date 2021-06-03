2021/06/03 | 16:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، وصول شحنات جديدة من لقاح المضاد لفيروس كورونا لشركة سينوفارم الصينية الى العراق واقليم كوردستان.

وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة في بيان، إن شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من انتاج شركة سينوفارم وصل اليوم، بواقع 500 الف جرعة.

واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية بأنه تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كوردستان.

وكانت السفارة العراقية لدى بكين، اعلنت الاثنين الماضي، أن نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني ستصل الى بغداد نهاية الاسبوع الجاري.

وقال السفير العراقي شورش خالد سعيد، في بيان صحفي، إنه من المنتظر أن تصل نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني إلى مطار بغداد الدولي بتاريخ (3 حزيران 2021)، مبيناً أن ذلك ضمن عقد وزارة الصحة العراقية مع شركة سينوفارم.

وأوضح أن هذه الشحنة هي الاولى من أصل مليوني جرعة، مشيراً إلى أن الصين منحت العراق 250 ألف جرعة من هذا اللقاح.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول شحنات جديدة من لقاح سينوفارم إلى اقليم كوردستان والعراق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول شحنات جديدة من لقاح سينوفارم إلى اقليم كوردستان والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).