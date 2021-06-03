وزير الطاقة السعودي: من السابق لأوانه الحديث عن نشاط كبير بسوق النفط العالمية

2021/06/03 | 16:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الخميس، إنه من السابق لأوانه الحديث عن نشاط كبير في سوق النفط العالمية قبل رؤية ارتفاع الطلب.وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في …

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