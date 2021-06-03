بالصور.. وصول شحنات جديدة من

2021/06/03 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن

وصول شحنات جديدة من لقاح المضاد لفيروس

كورونا لشركة سينوفارم الصينية.

وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية

والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة في

بيا، إن شحنة جديدة

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