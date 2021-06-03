حكومة إقليم كردستان تجدد التزامها ببنود الموازنة

2021/06/03 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت حكومة إقليم كردستان التزام الإقليم بقانون الموازنة العامة الاتحادية داعية الحكومة الاتحادية في المقابل إلى إرسال المستحقات المالية للإقليم.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس حكومة كردستان مسرور البارزاني مع وفد الإقليم المفاوض الذي عاد مؤخرا من بغداد، وتم فيه بحث مسار المفاوضات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية.وسلط الفود الضوء على نتائج اجتماعاته حول تنفيذ الالتزامات، ولا سيما تلك المتعلقة بالإقليم في إطار قانون الموازنة العامة، في حين لفت الاجتماع إلى عدم بقاء أي مبرر يمنع وزارة المالية الاتحادية من إرسال حقوق الإقليم ومستحقاته المالية المذكورة في قانون الموازنة.

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