العفو الدولية تدعو للكشف عن أماكن 643 شخصا اختفوا قبل 5 سنوات بالأنبار

2021/06/03 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاودت منظمة العفو الدولية دعواتها الى الحكومة العراقية للكشف عن مصير ستمائة وثلاثة وأربعين شخصا خطفوا قبل خمس سنوات في محافظة الانبار غربي العراق.

وذكر تقرير للمنظمة، ان رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي وجه بتشكيل لجنة تحقيق لكن نتائجها لم تنشر حتى الان، ودعت المنظمة الحكومة الحالية الى اعلان مصير هؤلاء المغيبين وتحديد ما إذا كانوا على قيد الحياة.

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