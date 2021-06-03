وصول شحنات جديدة من لقاح سينوفارم المضاد لكورونا الى العراق

2021/06/03 | 16:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، وصول شحنات جديدة من لقاح “سينوفارم” المضاد لفيروس كورونا إلى العراق.وذكرت الوزارة في بيان، أن “شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة سينوفارم وصلت إلى العراق بواقع 500 الف جرعة” وأشارت إلى “توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق، إذ انطلقت […]

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