مجلس الأمن التركي: تركيا عازمة على مواصلة عملياتها العسكرية في العراق

2021/06/03 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مجلس الأمن التركي عزم انقرة على مواصلة عملياتها العسكرية لمطاردة حزب العمال الكردستاني.

وقال المجلس في بيان إن تركيا مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية في العراق وأن العمليات العابرة للحدود والتي نفذها الجيش التركي تهدف الى إرساء الامن والحفاظ على استقرار تركيا مع الدول المجاورة بما في ذلك حدود تركيا الجنوبية مؤكدا استمرار العمليات العسكرية خلال الفترة المقبلة.

وأشار البيان الى أن تركيا تحترم سيادة أراضي دول الجوار إلا أنها تحتفظ بحقها وموقفها في محاربة التنظيمات الإرهابية داخل وخارج حدود تركيا.

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