تعقيبا على تصريحات المشيشي في قطر : الفلاحون الشبّان أولى بالأراضي الدولية من القطريين والرأس مال الجشع في تونس - عبدالله بنسعد

2021/06/03 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_بنسعد 1.



كيف تشكّلت الأراضي الدولية وما هو حجمها الحقيقي ؟أ.



للتاريخ : "هنشير" النفيضة أكبر الأراضي الدولية ومنه إنطلقت عملية الإستعمار المباشريمسح هنشير النفيضة حوالي 96 ألف هكتار وكان من أملاك الباي ، منح لأولاد سعيد سنة 1843 ثمّ إفتكّه أحمد باي سنة 1850.



وأوكل الباي إلى صهره العروسي بن حميدة جمع الضرائب وتأجير الأراضي والمراعي.



وقبل بعد ذلك الباي مقايضة خيرالدين باشا الوزير الأول (1873 – 1877 ......





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