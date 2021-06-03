حان وقت التغيير: العلاقة الخاصة بين أمريكا وإسرائيل، المنافع والأضرار - محمود الصباغ

2021/06/03 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ ستيفن.



إم.



والت* ترجمة محمود الصباغ ها قد انتهت جولة قتال جديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بالطريقة المعتادة لوقف إطلاق النار، الذي ترك الفلسطينيين أكثر تضرراً وفي حالة يرثى لها دون الاهتمام، أو النظر في معالجة القضايا والمشاكل الأساسية.



كما قدمت، جولة الحرب هذه، مزيداً من الأدلة على وجاهة الرأي القائل بأن على الولايات المتحدة عدم منح إسرائيل، بعد الآن، دعماً غير مشروطاً، اقتصادياً ......





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